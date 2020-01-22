طالب يسرب امتحان الكيمياء: "بنحل مع بعض"

22 يناير 2020 - 10:10 ص

سرب طالب بالصف الثاني الثانوي امتحان مادة الكيمياء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وطلب من أدمن الجروب أن يقبل النشر، وذلك بعد 5 دقائق فقط من بدء الامتحان الذي بدأ في التاسعة صباحًا.

وكتب الطالب علي صورة الامتحان "نحل مع بعض علشان مش عارف حاجة"، حسبما نشرت "صدى البلد".

يذكر أن طلاب الصف الثاني الثانوي العلمي يؤدون اليوم امتحان مادة الكيمياء وطلاب الأدبي يؤدون امتحان الجغرافيا، والامتحانات تبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 11، داخل اللجان الإلكترونية عبر التابلت، وسمحت الوزارة للطلاب بدخول لجان الامتحان بالكتاب لأن نظام الامتحان بنظام"الكتاب المفتوح".