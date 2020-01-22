"ملقتش غير الست وحمارها".. جملة تحرج رئيس حي على الهواء

22 يناير 2020 - 10:23 ص

روى الإعلامي تامر أمين، تفاصيل واقعة مصادرة رئيس حي شبرا الخيمة لعربية كارو تملكها سيدة مسنة، الشهيرة إعلاميًا بـ""سيدة الكارو"، قائلاً: رئيس حي شبرا قام بمصادرة "عربة كارو" تلقى المخالفات بشارع 15مايو بحي شرق شبرا الخيمة.

وأضاف "أمين"، من خلال برنامج "أخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، صورة السيدة صاحبة "العربة الكارو"، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فقرر محافظ القليوبية تسليم "عربة كارو" للسيدة مع أخذ تعهدات عليها بعدم إلقاء المخلفات مرة أخري في الشوارع.

وعقّب "أمين" على الواقعة، قائلاً: "هي جت على الست ديه يعني، ما فيه عمارات مخالفة، وناس عاملة إعاقة طريق، سبت كل ده وقفشت في الست الغلبانة وحمارها، ملقتش غيرها".

وأضاف موجهًا حديثه لرئيس حي شبرا الخيمة، قائلاً: "فيه حاجة في الدين اسمها أولوية الفقه، يعني امسك المخالفة الكبيرة قبل الصغيرة".