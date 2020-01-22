» شركة تعلن حاجتها لـ 20 "مزارع حشيش"

22 يناير 2020 - 10:49 ص

أعلنت إحدى الشركات، عن حاجتها لـ 20 مزارعا، متخصصين في زراعة الحشيش بفرع لهم بمكان خارج حدود دولتهم.

تفاصيل الوظيفة، كشفت بعد إعلان مكتب العمل السويدي، عبر موقعه الرسمي، عن حاجته لنحو 20 مزارعا مختصين بزراعة الحشيش، للعمل في فرع الشركة باليونان.

وأوضحت الشركة الطبية الراغبة في المزارعين، تفاصيل مهام الوظيفة والتي تدور حول العمل على زراعة الشتلات والعناية بآلاف أخرى مزروعة، وحددت موقعا خاصا للتقديم إلى الوظيفة، متطلبا ذلك دقة كبيرة في العمل واهتماما شديدا في مصنع الزراعة.

ولا تتطلب الوظيفة خبرة ومعرفة سابقة بالعمل، لأن الشركة توفر تدريبا داخليا للموظفين، مشترطة وجود مهارات لغوية عالية لدى المتقدمين بالإنجليزية واليونانية.