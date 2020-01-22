» بالتردد.. قناة الزمالك ترى النور الليلة

22 يناير 2020 - 11:14 ص

ينطلق اليوم البث المباشر لقناة الزمالك، بعدما قام العاملون بتصوير 8 ساعات لبثها اليوم ويظهر كل المذيعين الذين يعملون في قناة القلعة البيضاء.

تردد القناة 11449 أفقى H معدل الترميز 27500 وسيتحدث كل مذيع عن برنامجه.

كما سيظهر طاقم التحليل الفنى بالكامل وعدد من الفنانين المعروفين بانتمائهم للقلعة البيضاء على رأسهم مدحت العدل وأحمد حاتم وعدد من نجوم كرة القدم منهم فاروق جعفر وحازم إمام وجمال حمزة، ومن نجوم الألعاب الأخرى سيحضر محمد هتلر وأنس أسامة وأعضاء مجلس إدارة النادى الأبيض.

وكانت جلسة تصوير برومو القناة جمعت كلاً من لاعبى الأبيض في برومو قناة النادي الجديدة، محمد عواد، وحازم إمام ومحمود علاء، ويوسف أوباما وفرجانى ساسى وعبد الله جمعة وطارق حامد في حضور مرتضى منصور.

وقام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعمل لفتة طيبة للاعبي الفريق المتألقين مؤخرًا والذين لم يشاركوا في تسجيل برومو قناة الزمالك الأول الذي تمت إذاعته مؤخرًا، ووافق رئيس النادى على توجه اللاعبين إلى استوديو القناة وتصوير برومو جديد للقناة وهم محمد أبو جبل وشيكابالا وأشرف بن شرقي ومصطفى محمد ومحمد أوناجم وأحمد سيد زيزو.