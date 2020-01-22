هل يجوز إجبار الزوجة على تأخير الحمل.. الإفتاء ترد

22 يناير 2020 - 11:22 ص

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، جاء نصه: "حدث بيني وبين زوجي اتفاق ودي بعد الزواج على عدم الإنجاب، وعلى أنه إذا حصل حمل أقوم أنا بإجهاضه؛ لأنه متزوج من أخرى، ويعول ثلاثة أبناء، ووافقت على طلبه، ثم شاء الله تعالى الحمل، والآن زوجي يخيرني بين إنزال الحمل أو الطلاق، فهل يجوز لي في هذه الحالة أن أسقط الجنين"؟.

ورد على السائلة الشيخ محمود عجمى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلاً: "إنه يجوز تأخير الحمل إذا اتفق على هذا الأمر الطرفان لأن الحقوق متقابلة".

وأضاف: "أن الاتفاق محل السؤال له شقان: شق بالالتزام بعدم الحمل، والثاني بالالتزام بإسقاطه إذا تمَّ، والشق الأول من الاتفاق جائزٌ؛ وإذا كان الاتفاق جائزًا فالإخلال بالوعد نقضٌ للعهد، فالزوجة إن كانت تعمدت حصول الحمل تكون مخلفةً للوعد الجائز، وهذا إثمٌ منها، وإن لم تتعمد فلا إثم عليها، وفي كلتا الحالتين لا يجوز الإجهاض".