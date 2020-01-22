» بعد صورة "الاسد".. تعليق ناري من نيكول سابا على خبر حملها

أثارت الفنانة اللبنانية، نيكول سابا، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حذفها صورة لها من إنستجرام بعد نشرها بدقائق، وصفها البعض بأنها تحمل بعض الإيحاءات الجنسية، بينما البعض الآخر فاعتقد أنها تعلن عن حملها بهذه الطريقة.

ونشرت نيكول سابا، مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام، لترد على الضجة التي أثيرت بعد حذفها البوست، حيث قالت: "صحيت اليوم على تهانى والناس تقولى مبروك، وهل انتى حامل؟، الصراحة هو فال حلو الله يجيبه بالخير أكيد، بس للأسف الموضوع شائعة".

وأضافت: "أنا المفروض أكون أذكى من كده، إذا كنت أعلن عن حملى إذا صار، أكيد ما راح أعلنه من ورا بوست صورة وبهذه الطريقة، أكيد راح أكون أوريجنال وابتكاريه أكثر، للأسف هالمرة ما حذرتوا"

وتابعت نيكول: "أنا إنسانة متصالحة مع حالي ومتصالحة مع الحياة ومتصالحة مع زوجي، واللي يعرفني كثير منيح، يعرف نفسيتي وطريقتي ويعرف عقلي، أنا مش ناقصة معقدين ومكبوتين، هناك أشياء في الدنيا أهم من ذلك ولا داعي لعمل قصة".

وكانت نيكول سابا نشرت صورة لأسد وزوجته، وعلقت عليها :"لقد فعلناها"، لكن تلك الصورة كانت صادمة لمتابعيها وعلى أثر التعليقات الغاضبة لتلك الصورة اضطرت نيكول لحذفها نهائيًا، وفي نفس الوقت تنبأت تقارير إعلامية بأن الفنانة اللبنانية تعلن عن حملها بهذه الصورة.