"عيد زواج لم يتم بعد".. رواية مبكية لزوجة شهيد

22 يناير 2020 - 12:10 م

روت السيدة نجلاء سامي زوجة الشهيد العميد عامر عبد المقصود، تفاصيل استشهاد زوجها، قائلة: "إن الشهيد كان يخدم في الوادي الجديد خلال الفترة التي انتشر بها الإرهاب بمناطق صعيد مصر".

وأضافت نجلاء خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المنصة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مع الإعلامي محمد البحيري، أنه قبل استشهاده بواقعة قسم كرداسة، كان بينهما وعد على الاحتفال بعيد زواجهما.

وتابعت: "قالي هعملك مفاجأة تزلزل كيانك، كانت آخر جملة قالهالي، وبعدها مشفتوش تاني، مؤكدة أنها كانت تعتبر نفسها مقاتلة لأنها عاشت مع زوجها في الوادي الجديد والفيوم، وشاهدت إحراق أقسام الشرطة بالفيوم وأصرت على عدم ترك زوجها".