» إعارة "أزارو" إلى الاتفاق السعودي

22 يناير 2020 - 12:19 م

أعلن أمير توفيق، مدير التسويق بالنادي الأهلي، عن انتقال وليد أزراو مهاجم فريق الكرة لصفوف نادى الاتفاق السعودى لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

وقام توفيق بإنهاء كل الإجراءات الخاصة بانتقال اللاعب وتوقيعه للنادي السعودي، بعد الاتفاق على المقابل المادي سواء الذى سيحصل عليه اللاعب أو النادي الأهلى.

ومن المنتظر أن يقوم الجهاز الإداري للأهلي برفع اسم اللاعب من القائمة المحلية، لقيد السنغالي اليو بادجي مهاجم الفريق المنضم مؤخرًا من رابيد فيينا النمساوي.