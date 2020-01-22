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تطورات الحالة الصحية لـ خالد النبوي بعد تعرضه لأزمة قلبية

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خالد النبوي
خالد النبوي

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حالتها الصحية

تصدر الفنان خالد النبوي، مؤشرات البحث في جوجل، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على أثرها المستشفى، مساء أمس الثلاثاء، حيث خضع لعملية تركيب دعامة في القلب.

وأعلنت زوجة الفنان خالد النبوي، مني المغربي، عن تعرضه لأزمة قلبية دخل على أثرها المستشفى، لتركيب دعامة في القلب.

من جهته، قال الدكتور فؤاد زامل، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، إن الفنان خالد النبوي، وصل ظهر أمس الثلاثاء إلى المستشفى، مصابًا بأزمة قلبية.

وأضاف "زامل" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على فضائية "أم بي سي مصر": "النبوي خضع لعملية قسطرة تم خلالها تركيب دعامة"، مؤكدًا أن من أجرى العملية لـ النبوي هو الدكتور هشام صلاح.

وأوضح "زامل" أن حالة "النبوي" مستقرة حاليًا، وأنه يتواجد حاليًا في العناية المركزة تحت الملاحظة، ومن المقرر أن يغادر المستشفى خلال 48 ساعة بعد الاطمئنان على حالته الصحية.

وكانت آخر أعمال الفنان خالد النبوي الدرامية هو مسلسل "ممالك النار"، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، العمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج المخرج البريطاني بيتر ويبر.

كما يشارك خالد النبوي، مع حنان مطاوع ودرة وأحمد الفيشاوي، في بطولة فيلم "يوم وليلة" الذي يعرض حاليًا في دور العرض .

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