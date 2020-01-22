للسيدات.. زوجك يخونك بهذه التصرفات

22 يناير 2020 - 01:10 م

تجد الكثير من السيدات يقمن بعمل "شارلوك هولمز" وراء زوجها، خاصة إذا انتابها شك تجاه وشعرت بأنه يخونها، بحاستها السادسة.

ويقدم التقرير الذي نشرته "صدى" كيفية التعرف على خيانة زوجك لك بطريقة بسيطة، أهمها غيابه المتكرر عن المنزل، بحجة أنه مع الأصدقاء.

يجب أن تراقبي سلوكه على الهاتف وما إذا كان يغلقه أثناء تواجده بالمنزل أو معك خوفًا من تلقي مكالمات من السيدة الأخرى.

سجل "الكمبيوتر" إذا كان خاليًا ولم يتم تسجيل أي دخول إلى الجهاز بالرغم من تواجده يوميًا واستعماله.

إذا كان لديه حساب بنكي مشترك فتابعيه ولاحظي مشترياته غير المعتادة.

إذا كان مكان عمله ثابت ويشكي من كثرة مصاريف البنزين فهذا يعني أنه أصبح يذهب لأماكن بعيدة.