تركي آل الشيخ يثير ضجة على مواقع التواصل بهذا الإعلان

22 يناير 2020 - 01:30 م

فاجأ المستشار تركي آل الشيخ، متابعيه، عبر حسابه على "فيس بوك"، بإعلانه عن استعداده وتخطيطه لمواسم فنية جديدة بالسعودية مستعينًا بنجوم مصر، رغم حالته الصحية والأزمة التي يمر بها.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على "فيس بوك": "مبعرفش أجلس من غير شغل حتى لو الصحة مش تمام.. بنرسم الآن موسمين في الـ4 أشهر المقبلة إن شاء الله بتوجيهات سيدي ولي العهد، لـ المسرح والفن والأوبرا المصرية نصيب معنا إن شاء الله.. عاوزين السقا وحلمي ودياب وهنيدي وحماقي والفخراني والكل ومش عاوز أنسى حد".

وأضاف: "الكل ليه خطة عندنا.. لو ظروفه تسمح طبعًا كل كتاب وممثلي وفناني مصر استعدوا لـ فرص كتير عندنا إن شاء الله وربنا يديم المحبة في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين وسيدي ولي العهد وفخامة الرئيس السيسي".

كان قد خضع تركي آل الشيخ، في الأيام الماضية، لإجراء عملية جراحية في أوروبا، مطالبًا الجميع بالدعاء له.