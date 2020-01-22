تطورات جديدة.. استدعاء والدة قتيل نانسي عجرم لسماع أقوالها

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أفادت رهاب البيطار، محامية أسرة قتيل منزل نانسي عجرم، بأن والدة الشاب السوري استدعت للتحقيق معها وسماع إفادتها.

قالت رهاب البيطار في منشور عبر صفحتها على "فيس بوك"، إن قاضي التحقيق اللبناني نقولا منصور قد استدعى موكلتها والدة الموسى لسماع إفادتها، إذ كتبت: "استلمت موكلتي والدة المغدور محمد حسن الموسى ورقة دعوى من قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان لحضور جلسة الخميس 23 /1/2020 ".

ومن المعروف أن قاضي التحقيق نقولا منصور، يواصل حاليًا سماع أقوال جميع الأطراف في قضية مقتل الموسى في فيلا الفنانة عجرم وزوجها الدكتور فادي هاشم الذي قتله بداعي "الدفاع عن النفس" حسب أقواله نتيجة قيام الموسى باقتحام الفيلا ومحاولة السرقة.

وكانت رهاب بيطار، أعلنت بأن القضاء اللبناني ادعى على الدكتور فادي الهاشم بجناية القتل القصدي وفقًا للمادة 547 معطوفة على مادة 229 في قانون العقوبات اللبناني، وقد ختمت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون التحقيقات، وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، ليدخل التحقيق مراحله الأخيرة قبل إصدار التقرير النهائي.

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