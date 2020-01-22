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حرائق أستراليا تكشف عن كنز عمره آلاف السنين

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أقدم نظام مائي في استراليا
أقدم نظام مائي في استراليا

متابعات- أمينة عبد العال

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بالرغم من أن حرائق أستراليا لم تجلب إلا الدمار والكوارث إلا أنها كشفت عن كنز أثري عمره آلاف السنين وهو أقدم نظام لنقل المياه في العالم، والذي بناه السكان الأصليون.

وظهر النظام بعد انحسار الحرائق في الغابات الكثيفة في ولاية فيكتوريا جنوبي شرق أستراليا والذي بناه السكان الأصليون، حسبما نشرت شبكة "CNN " الأمريكية.

ويتكون هذا النظام من برك وقنوات وسدود شيدت بالصخور البركانية، ما يجعل النظام المائي في أستراليا كان الأكثر اتساعا والأقدم لري المحاصيل الزراعية في تاريخ البشرية، حسبما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم "يونسكو".

وتشير اليونسكو إلي أن شعب "جونديتجمارا" الذي كان يستوطن أستراليا منذ القدم بني النظام المائي قبل 6600 عام، واستخدمه لزيادة الإنتاج الزراعي.

وكان النظام معروفًا لدى علماء الآثار وتمت إضافته إلي قائمة التراث في اليونسكو قبل أشهر، لكن الحرائق كانت السبب في كشف تفاصيل خريطة النظام وآلية العمل.

ولفت أحد ممثلي السكان الأصليين ويدعى "دينيس روز" إلى أنهم عادوا إلى المنطقة بعد إخماد الحرائق ووجدوا قناة مغطاة تحت الأعشاب وما زال العثور على باقي القنوات مع انحسار الحرائق مستمر. 

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