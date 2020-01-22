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تعرفي على أسباب "تسمم الحمل"

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"تسمم الحمل"
"تسمم الحمل"

متابعات- أمينة عبد العال

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تتعرض بعض السيدات لـ"تسمم الحمل" وهو لفظ البعض يسمعه ولا يعرف تفاصيل أكثر عنه، وفي التقرير التالي نتناول معلومات أكثر عنه.

ونشر موقعي "Patient وMedlineplus " أسباب إصابة المرأة بتسمم الحمل، وهي غير منتشرة حيث تصاب نسبة 1 من كل 100 امرأة بتسمم الحمل وهو يحدث أثناء الحمل أو بعد الولادة مباشرة وهي حالة تصاب فيها السيدة بارتفاع في ضغط الدم وتفقد  الكثير من البروتين في الكلية ويظهر في تحليل البول.

وأسباب الإصابة به هي: مشاكل في الأوعية الدموية وتغيرات المخ والجهاز العصبي، وسوء التغذية، الجينات الوراثية من أحد أفراد العائلة.

والطريقة الوحيدة لعلاج تسمم الحمل هي من خلال ولادة الطفل ومن الممكن في بعض الحالات أن تستقر الحالة وتسمح للحمل بأن يتم حتى نهايته، والطبيب هو الفيصل في هذا الأمر.

 

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