» طفل 3 سنوات ينضم لنادي الذكاء العالمى

22 يناير 2020 - 02:39 م

انضم محمد حريز ناظم، الطفل الماليزي، والبالغ من العمر 3 سنوات، إلى نادي الذكاء العالمي في بريطانيا، حيث قام بالاشتراك في 142 اختبارًا للذكاء في جامعة ستانفورد بينيت بكاليفورنيا ليحقق نسبة نجاح 99.7 من درجات الذكاء في المملكة المتحدة ليصبح أصغر عضو في جمعية منسا للعباقرة، حسبما نشرت "الوفد".

وأشار والداه إلى أنه لم يكن لديهما فكرة أنه سيكون بين الأشخاص الأكثر ذكاء قبل أن يبدأ الدراسة، لافتين إلي أنه تحدث لأول مرة وعمره 7 أشهر وعندما كان يبلغ من العمر عامين كان يقرأ قصص قبل النوم بمفرده وهو يحب اللعب مثل الأطفال الآخرين ويحب الرسم والفنون.