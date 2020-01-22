  • الأربعاء 22 يناير 2020
  • بتوقيت مصر03:51 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
زينة عكر عدرا

لأول مرة .. وزيرة دفاع فى الحكومة اللبنانية

ليس لصا.. مفاجأة في حادث سرقة منزل نانسي عجرم

تطورات جديدة.. استدعاء والدة قتيل نانسي عجرم لسماع أقوالها

احتفالات البحر الأحمر بذكري معركة شدوان

تعرف على قائد معركة شدوان وأعظم 36 ساعة في تاريخ البحر الأحمر

بالصور.. أبرز المشاهد من مسيرة العودة الكبري_ جمعة الكاوتشوك_ في فلسطين

إسرائيل ترفض تسليم جثامين 3 أطفال فلسطينيين

جيف بيزوس

اتهام أممي للسعودية.. ووزير الخارجية : " مزاعم سخيفة"

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يثير ضجة على مواقع التواصل بهذا الإعلان

اغتيال قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني أمام منزله

بعد قاسم سليماني.. اغتيال قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني أمام منزله

خالد النبوي

تطورات الحالة الصحية لـ خالد النبوي بعد تعرضه لأزمة قلبية

المشجع ورفيقته

بث مباشر لـ"خيانة زوجية" عبر كاميرات مباراة كرة قدم

عبود الزمر

الزمر للإعلام الحكومي: احترموا رجل الشارع

طفل 3 سنوات ينضم لنادي الذكاء العالمى

الصفحة الأخيرة

الطفل المعجزة محمد حريز ناظم
الطفل المعجزة محمد حريز ناظم

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

قطار يدهس ربة منزل ونجلها بالمنوفية

#

إمام مسجد يهتك عرض طفل بدار تحفيظ قرآن

#

القبض على صاحب فيديو ضرب طفل الدقهلية

#

انجاز جديد لـ«صلاح» قبل مواجهة مانشستر يونايتد

بريطانيا

محمد حريز ناظم

الطفل الماليزي

نادي الذكاء العالمي

انضم محمد حريز ناظم، الطفل الماليزي، والبالغ من العمر 3 سنوات، إلى نادي الذكاء العالمي في بريطانيا، حيث قام بالاشتراك في 142 اختبارًا للذكاء في جامعة ستانفورد بينيت بكاليفورنيا ليحقق نسبة نجاح 99.7 من درجات الذكاء في المملكة المتحدة ليصبح أصغر عضو في جمعية منسا للعباقرة، حسبما نشرت "الوفد".

وأشار والداه إلى أنه لم يكن لديهما فكرة أنه سيكون بين الأشخاص الأكثر ذكاء قبل أن يبدأ الدراسة، لافتين إلي أنه تحدث لأول مرة وعمره 7 أشهر وعندما كان يبلغ من العمر عامين كان يقرأ قصص قبل النوم بمفرده وهو يحب اللعب مثل الأطفال الآخرين ويحب الرسم والفنون.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

دعوة أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» طفل 3 سنوات ينضم لنادي الذكاء العالمى
» حرائق أستراليا تكشف عن كنز عمره آلاف السنين
» بخصوص ابنته.. محمد حماقي يفاجئ متابعيه بهذا الأمر
» «الخطيب» يدعم الأهلى قبل مواجهة النجم الساحلي
» أول صورة للحكومة اللبنانية الجديدة
» كدمة قوية لقدم "الشيخ" بمران الأهلى
» بيان عاجل من "الخارجية" بشأن قضية على أبو القاسم بالسعودية
» بادجى يشارك فى تدريبات الأهلى
» كشف ملابسات واقعة تغيب "سيدة الدقهلية"
» نادية لطفى تطلب السماح من ابنة الراحلة ماجدة.. لهذا السبب
» إقالة "ميدو" من تدريب المقاصة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:25 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر