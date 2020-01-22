"الشباب والرياضة" تنظم مهرجان ألعاب جامعات الجنوب

22 يناير 2020 - 02:44 م

تنظم وزارة الشباب والرياضة، مهرجان ألعاب جامعات الجنوب في نسخته الثانية خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير 2020، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد وجامعة الوادي الجديد، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي.

يشارك في المهرجان 370 طالبًا وطالبة من 10 جامعات وهي (جامعة بنى سويف – جامعة المنيا – جامعة أسيوط – جامعة الأزهر بأسيوط– جامعة سوهاج – جامعة جنوب الوادي – جامعة أسوان– جامعة الأقصر– منتخب الصعيد للمعاهد العليا والمتوسطة بالإضافة إلى جامعة الوادي الجديد).

ويقام المهرجان في ألعاب "كرة القدم – الكرة الطائرة – ألعاب القوى جرى 100 متر، وثب طويل، دفع جلة" – تنس الطاولة بالإضافة إلى سباق الجري الجبليMountain Running ).