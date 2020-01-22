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تعرف على أول رئيسة فى تاريخ اليونان

عرب وعالم

القاضية إيكاتيريني ساكيلاروبولو
القاضية إيكاتيريني ساكيلاروبولو

متابعات- أمينة عبد العال

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اليونان

القاضية إيكاتيريني ساكيلاروبولو

تاريخ اليونان

تعتبر القاضية إيكاتيريني ساكيلاروبولو، أول رئيسة في تاريخ اليونان، والتي تم تكليفها من قبل البرلمان اليوناني وبأغلبية كبيرة ولمدة 5 سنوات، حيث صوت لها 261 نائبا في البرلمان اليوناني من أصل 300 لصالح انتخابها والتي كانت تشغل منصب رئيسة مجلس الدولة والمدافعة بشدة عن قضايا البيئة بعد تسميتها من قبل رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأعلن رئيس البرلمان كوستاس تاسولاس في ختام التصويت في البرلمان فوز "ساكيلا" بمنصب رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أن القاضية البالغة من العمر 65 ستؤدي اليمين في 13 مارس المقبل في نفس يوم انتهاء رئاسة سلفها المحافظ بروكوبيس بافلوبولوس.

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