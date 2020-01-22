بالفيديو..علاء مبارك يفتح النار على أحمد المسلماني

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علاء مبارك

المسلماني

ستامونى

هاجم علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، الإعلامي أحمد المسلماني بسبب تصريحات للأخير تتهم عائلة الأول بالفساد.

ونشر "علاء" تغريدة على موقع "تويتر" مرفقة بفيديو لـ"المسلماني" يتحدث فيه الأخير عن فساد الرئيس الأسبق.

وعلق "علاء" على الفيديو بقوله: "اتحفنا يا ساتامونى اتحفنا ما صدقنا خلصنا من وثائق ومستندات الاستاذ رحمه الله عليه طلع علينا ساتامونى افندى ونشر لنا وثائق اخرى وباللغة الإنجليزية وموقعة من البنك وكمان امر بتحويل مبلغ 620مليار دولار.!! وبكده و بحساب ساتامونى افندى يبقى  متوسط نصيب  كل أسرة ربع أرنب مسلوق".


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