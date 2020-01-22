رسالة صوتية لنادية لطفي من العناية المركزة

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نادية لطفي
نادية لطفي

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العناية المركزة

الفنانة نادية لطفي

رسالة صوتية

تعرضت الفنانة نادية لطفي لوعكة صحية، بسبب نزلة شُعبية حادة، منذ أيام، ونقلت على إثرها للمستشفى وحجزت بغرفة العناية المُركزة.

وبعثت الفنانة رسالة صوتية مُسجلة، لطمأنة الجمهور على حالتها الصحية، عبّرت خلالها عن حزنها لوفاة زميلتها الفنانة ماجدة الصباحي، مُعزية ابنتها غادة نافع خلال اللقطات المُسجلة.

وقالت الفنانة، عبر برنامج «The Insider بالعربي»: «يعني النهاردة أحسن من أمس من النزلة الشعبية، ودرجة الحرارة نزلت».

وأضافت: «لكن وقع خبر وفاة السيدة الفنانة ماجدة، كان له وقع مؤلم بالنسبة لي جدًا».

وتابعت: «لأن هي أستاذة وفي الوقت نفسه هي ليها صفتين الفنانة اللي ليها بصمات وتاريخ فني سيظل مرتبط بأحداث الوطن، وانتمائها للعروبة وللنماذج اللي قدمتها»، مضيفة: «تسامحني غادة لأن أنا مش قادرة أكون في عزاء والدتها».


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