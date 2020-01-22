بالفيديو.. فتاة تبيع «عذريتها» مقابل هذا الشيء

أعلنت فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا أنها قامت ببيع عذريتها مقابل مبلغ مالي ضخم وصل إلى نحو 1.3 مليون دولار في مزاد علني.

ورفضت الفتاة الأوكرانية التي تدعى "كاتيا" تعيش بالولايات المتحدة الأمريكية، أي انتقادات توجه إليها قائلة: «سبب عرض عذريتي للبيع أنني أريد السفر وتجربة الحياة المرفهة وفى نهاية المطاف هذا جسدي وهذا اختياري».

وقامت الفتاة بعرض "عذريتها" في مزاد علني على موقع إحدى وكالات تقديم خدمات المواعدة الجنسية.

وبدأت المزايدات من مبلغ 110 آلاف دولار لينتهي لصالح رجل أعمال يبلغ من العمر 58 عاما من ميونخ، بقيمة 1.3 مليون دولار، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأفاد الموقع أن الفائز صاحب شبكة من أندية اللياقة البدنية، وكان يرغب بالزواج من الفتاة بالإضافة إلى دفع مصروف شهري لها قدره 11 ألف دولار، والذي قدم في عرض من محام بنيويورك، كان مستعدا لدفع مليون يورو، ومن مطرب من طوكيو قدم 800 ألف يورو، وستجرى "عملية التسليم والاستلام" بين البائعة والفائز في المزاد في ألمانيا.

وقالت الفتاة إنها فكرت مطولا بهذا القرار، لتستنتج بالنهاية أن قرارها عبارة عن صفقة مربحة للطرفين، ووسيلة لتحقيق أحلامها في أن تعيش سعيدة وتختبر حياة الترف والرفاهية.



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