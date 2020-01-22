بالفيديو.. "ماكرون" يصرخ بعد إهانته في القدس

22 يناير 2020 - 05:57 م

وصرخ الرئيس الفرنسي في وجه جندي تابع للاحتلال داخل كنيسة في القدس الشرقية.

وطرد "ماكرون" جندي الاحتلال خارج الكنيسة، مصرحًا: " لا يحق لأي أحد أن يستفز شخصا آخر".

وطلب "ماكرون" من قوات الاحتلال احترام المكان وقوانينه، وصرخ في رجل أمن بحدة قائلا "لم يعجبني ما قمت به أمامي.. أخرج.. أنا آسف ولكننا نعرف القوانين، لا يحق لأي أحد أن يستفز شخصا آخر، فلنلتزم بالهدوء (...) رجاء احترموا القوانين التي لم تتغير منذ قرون (...) فليحترم الجميع القوانين".

وأعادت الحادثة إلى الأذهان تصرفا مماثلا قام به الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، بعد ملاحظته مضايقات مارستها قوات الاحتلال خلال زيارته القدس الشرقية في 22 أكتوبر 1996.

ويزور ماكرون دولة الاحتلال للمشاركة يوم غد الخميس، إلى جانب حوالى 40 زعيما دوليا لإحياء ما يعرف بذكرى تحرير معسكر "أوشفيتز" النازي.