عمره 62 عامًا.. لاعب مصري يتوج ببرونزية العالم

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المصريون

المنصورة

الشطرنج

محمد حافظ

حصل محمد حافظ زبيب لاعب الشطرنج الدولي والبالغ من العمر 62 عامًا، على الميدالية الفضية في بطولة العالم للشطرنج والتي أقيمت في تركيا مؤخرًا.

وقام أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكريم ابن مدينة المنصورة، حيث رافقه المدرب الدولي للشطرنج الدكتور مصطفى محمود أبو الخير رئيس منطقة الدقهلية للشطرنج والمدرب الخاص باللاعب.

وقد أشاد المحافظ بأبناء الدقهلية المتميزين في كافة المجالات وأيضا الألعاب الرياضية.

وأكد مختار أن هذا التميز يضاف إلى رصيد أبناء الدقهلية في المجال الرياضي وقال "لقد رفعتم اسم الدقهلية ومصرنا الغالية عاليا في هذه البطولة الدولية بين قارات العالم، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون هذه النماذج المتميزة قدوة ساطعة أمام أبنائنا من شباب الدقهلية الواعد ليحذو حذوهم.

وقام محافظ الدقهلية بتكريم اللاعب الدولي والذى فاز  بالمركز الثاني على مستوى العالم في هذه  البطولة الدولية وذلك بتسليمه شهادة تقدير وقام بتقليده ميداليات البطولة.

كما كرم  الدكتور مختار المدرب الدولي للشطرنج الدكتور مصطفى أبو الخير  بتسليمه شهادة التقدير وثمن المحافظ جهوده المتميزة في سبيل الارتقاء بلعبة الشطرنج باعتبارها أحد الألعاب التي تحتاج إلى مهارات عقلية خاصة لها علاقة وثيقة بقيادة الجيوش وانتصارها.

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