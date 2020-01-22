عميد معهد القلب السابق يصدم محبي "النبوي" بشأن مرضه

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خالد النبوي

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مدير معهد القلب

مرض خالد النبوى

كشف جمال شعبان، عنيد معهد القلب السابق، عن الحالة الصحية للفنان خالد النبوي عقب إجرائه عملية جراحية يوم أمس.

وقال "شعبان" إن "النبوي" في العناية المركزة الآن، وقد يجرى عملية جراحية أخرى.

وأوضح أن بطل "ممالك النار"، تعرض يوم أمس لجلطة حادة أدت إلى اختلال كهرباء القلب أثناء ممارسة الرياضة، ليسقط مغشيا عليه، بحسب .العربية نت".

وتابع أن العملية جاءت لتركيب دعامة في الشريان التاجي الخلفي، موضحًا أن الأطباء اكتشفوا أن هذا الشريان هو السبب، إلا أنه قد يحتاج إلى جراحة أخرى في الشريان التاجي الأمامي بالجراحة أو الدعامة.

وأضاف أن الجراحة الجديدة ليست عاجلة وقد يجريها النبوي في وقت لاحق بعد تجاوز مرحلة الخطر، على أن يعود إلى منزله خلال ساعات.


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