الأهلي يكشف مفاجأة من العيار الثقيل بشأن «آل الشيخ»

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نفى العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، ما تردد مؤخرًا عن قبول استقالة تركي آل الشيخ رئيس نادي ألميريا من الرئاسة الشرفية للقلعة الحمراء حتى الآن.

وكان «آل الشيخ» أصدر بيانا رسميا في الساعات الماضية، يحمل خطابا بتوقيعه إلى رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، مطالبا بسرعة حسم الأمر وإشعاره بالقرار.

وقال «مرجان»  في تصريحات صحفية إن "تركي آل الشيخ حتى الآن ما زال رئيسا شرفيا للنادي، وليس هناك ما يثبت عكس ذلك؛ لأن مجلس الإدارة لم يقبل استقالته الشرفية".

ونقل الموقع عن مصادر أخرى في النادي الأهلي (لم يسمها)، أن مسألة الاستقالة من الرئاسة الشرفية للقلعة الحمراء سيتم الرد عليها في بيان تفصيلي، خلال الأيام القادمة؛ لإعلانه للرأي العام.

وأضافت المصادر أن مجلس الإدارة لم يفكر يوما في قبول الاستقالة التي تقدم بها آل الشيخ من منصبه، كما أن العلاقات بين الأهلي وتركي آل الشيخ لا تسمح بقبول هذه الاستقالة.

ونشر آل الشيخ بيانا عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، قال فيه: "تشرفت بالرئاسة الشرفية الممنوحة لي من مجلس إدارتكم وتمنيت خدمة الكيان وسأظل إن شاء الله".

 وقال: "تقدمت رسميًا بتاريخ 25 مايو 2018 باستقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي ولم يتم إشعاري رسميا حتى اللحظة بقبول الاستقالة. آمل من مجلسكم المحترم سرعة حسم الموضوع وإشعاري في أقرب وقت ممكن، متمنيا للأهلي الكبير ولكم كل التوفيق والنجاح ولمصر الحبيبة الخير والازدهار، وسأستمر عاشقا للنادي الأهلي وجمهوره".

وتولى تركي آل الشيخ منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، قبل أن يتقدم باستقالته من هذا المنصب قبل عدة شهور.


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