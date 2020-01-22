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صدامات في بيروت بين الشرطة ومحتجين

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بيروت
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الطيب حسين

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بيروت

صدامات

شرطة بيروت

وقعت صدامات بين عدد من عناصر الشرطة ومحتجين في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الأربعاء.

وبحسب "روسيا اليوم" فإن محتجين نفذوا اعتصاما أمام مبنى جمعية المصارف في بيروت.

ولفتت إلى اتساع دائرة المواجهات بين الشرطة والمحتجين حتى وصلت إلى منطقة أسواق بيروت التجارية.

وفي البقاع، قطع محتجون عددا من الطرق الرئيسة بالاطارات المشتعلة.

وقد اندلعت في وقت سابق من يوم الأربعاء، مواجهات بين محتجين وقوات الأمن في محيط مجلس النواب وسط العاصمة اللبنانية.

وحاول عدد منهم إزالة تحصينات أقامتها قوات الأمن أمام مدخل مجلس النواب في شارع البلدية وسط بيروت.


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