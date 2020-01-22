«مبابي»: هذا اللاعب ملهمي الأول.. ولن أكون مثل «ميسي»

22 يناير 2020 - 07:39 م

كشف كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي عن السر وراء عشقه للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي.

وقال مبابي في حوار أجرته معه صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "عندما تنشأ كلاعب كرة قدم في فرنسا يكون زيدان هو أسطورتك وقدوتك بكل تأكيد، لكن من بعده هناك كريستيانو رونالدو الذي كنت محظوظا بما يكفي لأكون خصمه سواء في النادي أو المنتخب".

وأضاف اللاعب الشاب: "لقد فات الأوان لأكون مثل ميسي، وإلا لكنت مضطرا للبقاء في موناكو، ولذلك ملهمي الأول في الوقت الحالي هو كريستيانو رونالدو".

النجم الفرنسي تطرق للحديث عن أحلامه، حيث قال: "أحلم هذا العام بالفوز بكل شيء، دوري أبطال أوروبا واليورو والأولمبياد".

كما كشف مبابي عن مثله الأعلى في كرة القدم: "البداية كانت مع زيدان، ثم بعض الأساطير في البرازيل مثل بيليه، رونالدو وصولا إلى رونالدينيو وكاكا".

وختم تصريحاته "يوفنتوس فريق كبير تواجد في نهائي دوري الأبطال عدة مرات في السنوات الماضية لكنهم كان ينقصهم شيئًا ما الآن يملكه بفضل كريستيانو رونالدو".