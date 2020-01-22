حقيقة اقتراب «آل الشيخ» من شراء إف سي مصر

22 يناير 2020 - 08:32 م

كشف مشهور جودت المدير الإداري لنادي إف سي مصر، حقيقة اقتراب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، من شراء النادي.

ونفى مشهور جودت اقتراب تركي آل الشيخ من شراء نادي مصر، مشيرًا إلى أنه لم تحدث أي مفاوضات رسمية بين الطرفين من الأساس.

وكان تركي آل الشيخ باع حصته كاملة في نادي بيراميدز إلى المستثمر الإماراتي سالم الشامسي، في شهر يونيو الماضي.

يذكر أن نادي مصر يحتل المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة.