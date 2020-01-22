"مكابى الإٍسرائيلي" يقترب من ضم مهاجم الزمالك السابق

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المصريون

الزمالك

مايوكا

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اقترب الزمبي "إيمانويل مايوكا" من العودة إلى نادي مكابى تل أبيب، بعد غياب دام 12 عامًا، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة فى تقريرها معتبرة صفقة مميزة لـ"مكابى تل أبيب" حيث إن النادي يحتاج اللاعب الذي لعب فى صفوفه عام 2008 ليقضى موسمين ثم انتقل لنادي يانج بويز فى صفقة بلغت قيمتها 1.6 مليون دولار ثم لعب لنادي ساوثهمتون ثم ميتس ثم نادي الزمالك المصرى خلال الانتقالات الشتوية، وفى نوفمبر من عام 2017 عاد إلى إسرائيل مرة أخرى لينضم إلى نادى هبوعل رعناناة.

وعلى صعيد المنتخبات لعب "مايوكا" لصالح منتخب بلاده 61 مباراة وأحرز 12 هدفًا، كما شارك مع المنتخب عندما حقق المنتخب بطولة إفريقيا عام 2012.


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