مصر تواجه الجزائر في نصف نهائي أمم إفريقيا لليد

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يلتقي المنتخب الجزائري مع المنتخب الوطني يوم الجمعة المقبل، في دور الـ4 ببطولة كأس الأمم الإفريقية والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

وخسر منتخب الجزائر لكرة اليد أمام نظيره التونسي بنتيجة 26-22، فيما نجح الفراعنة في الفوز على أنجولا بنتيجة 33/26 في الدور ربع النهائي من البطولة.

ويتأهل الفائز بلقب البطولة بشكل مباشر إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو، بينما يخوض صاحب المركز الثاني محلقا عالميا.


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