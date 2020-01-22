مفاجأة.. واتساب يتوقف على هذه الهواتف بدءًا من فبراير

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فيسبوك

فبراير

واتساب

أكد الدكتور أسامة مصطفى خبير تكنولوجيا المعلومات، أن برنامج المحادثات الشهير "واتس اب"، سيتوقف عن العمل فى عدد من الهواتف الذكية الشهر المقبل.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج: "رأى عام"، تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد المذاع على فضائية " TEN "، أن برامج "واتس اب وفيس بوك"، ستتوقف عن العمل فى عدد من الهواتف الذكية بداية الشهر المقبل لعدم إمكانيات تلك الهواتف لتشغيل هذه البرامج.

وأوضح أن الهواتف الذكية القديمة لا تدعم البرامج الجديدة لـ "واتساب وفيس بوك"، مطالبا المواطنين بسرعة شراء هواتف جديدة لمنع وقف خدمة "واتساب وفيس بوك"، وهو هدف لشركات تصنيع الهواتف الذكية لبيع منتجاتهم الجديد.

وأكد أن هناك 6 ملايين هاتف ستتوقف العمل بخدمات "واتس اب وفيس بوك" على مستوى العالم من إجمالى 4 مليارات هاتف بداية الشهر المقبل.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، بأن تطبيق "واتس اب" سيتوقف عن العمل فى الملايين من الهواتف الذكية، العاملة بنظامى التشغيل "أندرويد" وiOS ، ولن يعمل تطبيق التراسل الفورى الشهير مع الهواتف التى تعمل بإصدارات قديمة من أندرويد وiOS ، ابتداءً من فبراير المقبل، وذلك نظرا لإجراء تحديث مهم على "واتس اب" مع نهاية الشهر الجارى.


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