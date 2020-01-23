  • الخميس 23 يناير 2020
  • بتوقيت مصر02:30 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المستشار تركي آل الشيخ

أول تعليق من "آل الشيخ" على بيان النادي الأهلي

مصطفى الفقي

أمن مصر القومي يجبرها على هذا الأمر بشأن الأزمة الليبية

تركي آل الشيخ والخطيب

‎رسميًا .. الأهلي يعلن استمرار تركي آل الشيخ رئيسًا شرفيًا للنادي

أرشيفية

30 جنيهًا.. هل تحل أزمة إعادة جثامين المصريين من الخارج؟

مصطفي مدبولي

بيان رسمي من الحكومة بشأن إجازة 25 يناير

أرشيفية

مكتب «حماية الطفل».. ترحيب واسع.. وهذه هي أهم اختصاصاته

أمطار بني سويف

الأرصاد: أمطار ورياح على السواحل تمتد للقاهرة غدًا

عمر البشير

نقل "البشير" بشكل عاجل للمستشفى

صورة أرشيفية

أطفال الصعيد يعالجون على يد القساوسة.. بركة وشفاء

الذهب

استقرار أسعار الدولار والذهب اليوم الأربعاء

‎رسميًا .. الأهلي يعلن استمرار تركي آل الشيخ رئيسًا شرفيًا للنادي

الرياضة

تركي آل الشيخ والخطيب
تركي آل الشيخ والخطيب

هاني عبد الصبور

أخبار متعلقة
#

"آل الشيخ" يوجه رسالة نارية لـ"الخطيب" بشأن الأهلي

#

تركي آل الشيخ يعرقل انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك بهذه الطريقة

#

مذيع الجزيرة يعلن التصالح مع تركي آل الشيخ

#

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة للسودانيين

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بيانًا رسميًا، أكد خلاله استمرار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيسًا شرفيًا للنادي. 

وجاء نص البيان كالتالي: "إدارة النادي وهي تتمنى الشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وعودته من رحلة العلاج سالمًا لوطنه وأهله وكل محبيه، تؤكد أن الاستقالة التي تقدم بها آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، قبل ما يزيد على عام ونصف، لم يتطرق إليها مجلس الإدارة في اجتماعاته السابقة، والنادي الأهلي بتقاليده الراسخة لم يعتَد قبول استقالة أو إقالة أي من رؤساء شرف النادي على مدى التاريخ.

كما أن المستشار تركي آل الشيخ مسؤول له قدره في دولة شقيقة تربطنا بها علاقة تاريخية، ولها مكانة خاصة في قلوب المصريين، ومجلس إدارة الأهلي تفهم في ذلك الوقت ما جرى للمساس بهذه العلاقة، التي يعتز بها النادي وقياداته.

ولقد ترجمت الجلسات التي جرت مؤخرًا بين محمود الخطيب رئيس النادي، والمستشار تركي آل الشيخ، التقارب في وجهات النظر، ووضع ضوابط واضحة للتعاون في المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع ثوابت النادي ورؤية مجلس إدارته، ويعكس للرأي العام ما يقدمه تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي من دعم كبير ورغبة صادقة منه في خدمة الأهلي وأعضائه وجماهيره في مجالات مختلفة". ‎


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

دعوة أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» 9 مخاطر للبرد الشديد.. من الجلطات إلى الأزمات القلبية
» السعودية تفاجئ إيران
» تتظاهر بالنوم أثناء اغتصابها خوفًا من قتلها (القصة كاملة)
» الديهي: الإعلام فشل في توصيل الإنجازات للمواطنين
» صدامات في بيروت بين الشرطة ومحتجين
» بالفيديو.. "ماكرون" يصرخ بعد إهانته في القدس
» أمم إفريقيا.. منتخب اليد يهزم أنجولا 33/26
» حقيقة وفاة خالد النبوي داخل العناية المركزة
» الكويت: مصلحة الشعب السعودي تحققت
» بسمة وهبة تهدد نجم الأهلي بصور «السهرة الحمراء»
» «وردة» يسجل هدفين في تعادل لاريسا أمام بانياتوليكوس

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:06

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح