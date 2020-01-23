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أمن مصر القومي يجبرها على هذا الأمر بشأن الأزمة الليبية

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مصطفى الفقي
مصطفى الفقي

المصريون ـ متابعات

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قال د. مصطفى الفقي، المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية إن مصر الآن طرف مباشر في الأزمة الليبية بسبب الخوف على أمنها القومي بشكل يجبرها على ألا تكون طرفًا محايدًا.
وأضاف "الفقي"، خلال لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أنه لا يمكن المقارنة بين أزمات الماضي وأزمات الحاضر نظرًا لأن الظروف تختلف لكن يمكننا القياس عليها، مشيرًا إلي أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تبدو لاعبًا أساسيًا في الأزمة الليبية.
وأوضح المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، أن حجم دول الخليج تفوق على حجم دول المشرق العربي وشمال أفريقيا بشكل أثر على أداء جامعة الدول العربية. وعن التدخل العسكري التركي في ليبيا، وتدخل أنقرة في الأزمة الليبية، قال "الفقي" إن الفكر العثماني دائمًا يتمحور حول الهيمنة بشكل استعماري.

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