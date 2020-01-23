أول تعليق من "آل الشيخ" على بيان النادي الأهلي

علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على بيان مجلس إدارة النادي الأهلي والذي جاء محتواه عدم تطرق إدارة القلعة الحمراء لأمر إستقالته من الرئاسة الشرفية للنادي.



وكتب آل الشيخ عبر حسابه على فيس بوك، أنه شعر بآلم كبير بعد توتر علاقته مع إدارة النادي الأهلي وجماهيره، مشيرًا إلى أنه بعد بيان القلعة الحمراء، يسعده عودة علاقة الود والحب التي تربطه بالنادي.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على فيس بوك، أنه شعر بآلم كبير بعد توتر علاقته مع إدارة النادي الأهلي وجماهيره، مشيرًا إلى أنه بعد بيان القلعة الحمراء، يسعده عودة علاقة الود والحب التي تربطه بالنادي.