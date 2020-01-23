تعليق ناري من رانيا يوسف بعد أزمة ابنتها مع التلقيح بالخطأ

23 يناير 2020 - 06:06 ص

عبرت الفنانة رانيا يوسف اعن استيائها الشديد من تناول الصحف لجزء في لقاء جمعها بالإعلامية لميس الحديدي يتعلق بابنتها.



وقالت "رانيا" في تصريحات تلفزيونية: مسلسلي يحكي عن فتاة حملت بالخطأ نتيجة التلقيح الصناعي بشكل خاطيء .



وأضافت: لميس سألتني (ماذا لو حدث الأمر مع بنت من بناتك) فقلت نصا (دا صعب يحصل في مصر لكن لو حدث مع بنتي هقف معاها وأنقذها بأي شكل من الأشكال).



واستدركت: كل ما نقلته الصحف على لساني بخلاف ذلك غير صحيح.



