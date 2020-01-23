تعليق ناري من رانيا يوسف بعد أزمة ابنتها مع التلقيح بالخطأ

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رانيا يوسف بالحجاب
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رانيا يوسف

عبرت الفنانة رانيا يوسف اعن استيائها الشديد من تناول الصحف لجزء في لقاء جمعها بالإعلامية لميس الحديدي يتعلق بابنتها.

وقالت "رانيا" في تصريحات تلفزيونية: مسلسلي يحكي عن فتاة حملت بالخطأ نتيجة التلقيح الصناعي بشكل خاطيء .

وأضافت: لميس سألتني (ماذا لو حدث الأمر مع بنت من بناتك) فقلت نصا (دا صعب يحصل في مصر لكن لو حدث مع بنتي هقف معاها وأنقذها بأي شكل من الأشكال).

واستدركت: كل ما نقلته الصحف على لساني بخلاف ذلك غير صحيح.

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