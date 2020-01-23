  • الخميس 23 يناير 2020
  • بتوقيت مصر09:56 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
من الحدث

شاهد.. ولي عهد الأردن في تدريب عسكري بالإمارات

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : هتفضلوا 20 سنة في تالتة ثانوي

الموعد النهائي لإطلاق قناة الزمالك الفضائية

افتتاح قناة الزمالك بقراءة الفاتحة وتقطيع التورتة

رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي

"معلق فردة شبشب في العربية".. ورد قاسٍ من داعية

خليفة قاسم سليماني

أمريكا لخليفة قاسم سليماني : سنرد عليك بنفس المصير

أحمد راتب: دموعنا نزلت من كلام السيسي فى الكاتدرائية

هذا الخطأ كان سببا في وفاة الفنان أحمد راتب

رانيا يوسف

رانيا يوسف: هذه حقيقة تلقيح ابنتي بالخطأ

دولار

ارتفاع طفيف بسعر الدولار بالبنوك

محمد صلاح

شاهد .. مشادة حامية بين صلاح ومدافع ليفربول والحكم يفصل بينهما

مرتضى منصور

نجل مرتضى منصور يحرجه بقرار ناري على الهواء

واتساب تطلق الميزة التي طالب بها الملايين

الصفحة الأخيرة

واتساب
واتساب

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

تعديلات مواعيد بعض مباريات الدوري العام

#

"واتساب" يعلن عن الهواتف التي لن يعمل من خلالها في 2020

#

"واتساب" تطلق ميزة جديدة لتطبيق التراسل الفوري

#

تعرف على اللاعبين الذين طلب فايلر ضمهم للأهلي يناير المقبل

واتساب

أعلنت الشركة المالكة لتطبيق التراسل الفوري "واتساب" عن طرح ميزة طالب بها الكثير من المستخدمين.

وأكدت الشركة أنها قررت طرح "ميزة الوضع الداكن" بعد طول انتظار .

الوضع الداكن في واتساب سيحمل اسم Dark في واجهة الاختيار، بحيث تصبح الشاشة الرئيسية وقائمة الإعدادات بلون غامق، لكن في حالة واجهة المحادثة، فقد تكون نوافذ الدردشة فقط مظلمة، بينما تكون الخلفية بيضاء أو تعكس أي لون آخر قام المستخدمون بتعيينه كخلفية.

وهذه الميزة متاحة حاليا للنسخ التجريبية من "واتساب" ولم يُعلن حتى الآن عن موعد طرحها بشكل رسمي على النسخ المستقرة.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

دعوة أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» "الجبلاية" تحسم موعد إجراء انتخاباتها
» وفاة فنان شهير عن عمر يناهز 77 إثر إصابته بـ"الخرف"
» فنانة شهيرة تطلب السماح من ابنة "ماجدة" بعد وفاتها
» واتساب تطلق الميزة التي طالب بها الملايين
» هذه الفنانة كانت السبب في وفاة عزيز عثمان
» علقة ساخنة لـ"ماجد المصري" في جامعة طنطا
» 9 مخاطر للبرد الشديد.. من الجلطات إلى الأزمات القلبية
» السعودية تفاجئ إيران
» تتظاهر بالنوم أثناء اغتصابها خوفًا من قتلها (القصة كاملة)
» الديهي: الإعلام فشل في توصيل الإنجازات للمواطنين
» صدامات في بيروت بين الشرطة ومحتجين

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:12 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:06

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح