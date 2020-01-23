» فنانة شهيرة تطلب السماح من ابنة "ماجدة" بعد وفاتها

أحمد عادل شعبان
بثت وسائل إعلام رسالة منسوبة للفنانة نادية لطفي بعد تعافيها من من الأزمة الصحية التي داهمتها قبل أيام.
وطمأنت "نادية" متابعيها على حالتها الصحية قائلة: أنا اليوم أفضل من الأمس .. وتعافيت من النزلة الشعبية التي حدثت ليه.
وأضافت: رغم تحسني لكن وقع وفاة الفنانة ماجدة كان سيئا عليّ لأنها أستاذة ولها بصمات وتاريخ فني سيظل مرتبطا بالوطن وبالعروبة التي قدمت لها نماذج على الشاشة.
وتابعت: أرجو من غادة نافع (ابنة الفنانة ماجدة) أن تسامحني لعدم تواجدي في العزاء.
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