» فنانة شهيرة تطلب السماح من ابنة "ماجدة" بعد وفاتها

23 يناير 2020 - 08:33 ص

بثت وسائل إعلام رسالة منسوبة للفنانة نادية لطفي بعد تعافيها من من الأزمة الصحية التي داهمتها قبل أيام.



وطمأنت "نادية" متابعيها على حالتها الصحية قائلة: أنا اليوم أفضل من الأمس .. وتعافيت من النزلة الشعبية التي حدثت ليه.



وأضافت: رغم تحسني لكن وقع وفاة الفنانة ماجدة كان سيئا عليّ لأنها أستاذة ولها بصمات وتاريخ فني سيظل مرتبطا بالوطن وبالعروبة التي قدمت لها نماذج على الشاشة.



وتابعت: أرجو من غادة نافع (ابنة الفنانة ماجدة) أن تسامحني لعدم تواجدي في العزاء.

