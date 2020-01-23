"معلق فردة شبشب في العربية".. ورد قاسٍ من داعية

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دي إم سي

رمضان عبد المعز

داعية

الحسد



أوضح الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، حكم الشرع في  تعليق الخرزة الزرقاء والتمائم في السيارة ، قائلا :"الشرع نهى عن اتباع البدع والخرفات، ناس تلاقيها معلق فردة شبشب في العربية، أو خرزة الزرقاء، وخمسة وخميسة ودا مش صح".

وأضاف "عبدالمعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نهى عن تعليق مثل هذه الأشياء، وهذا واضح في حديث: "من علق تميمة فقد أشرك".

 وتابع: "الناس اللي بتعلق التمائم وتقول دي بتجيب الحظ والبخت، عليهم أن يستغفروا الله عز وجل، مفيش حاجة اسمها كده".

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