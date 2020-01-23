وزير التعليم : هتفضلوا 20 سنة في تالتة ثانوي

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الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

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التعليم

سي بي سي

طارق شوقى

عمرو خليل

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، علي الهجوم الذي طاله مؤخرا بسبب المنظومة التعليمية الجديدة ، قائلا :"المنظومة هدفها محاربة الدروس الخصوصية".

وأضاف شوقي، خلال حواره لبرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية سي بي سي، مع الإعلامي عمرو خليل ، بأن المعلمين الذين يعملون من أجل الدروس الخصوصية يحاربون المنظومة الجديدة بشتى الطرق ويثيرون الخوف لدى الطلاب وأولياء الأمور.

 وتابع : "عاليزنا نرجع زي زمان ،مش هنرجع زي زمان ومش هندي شهادة لحد متعلمش،اللي عايز يتعلم يسمع الكلام عشان لو منجحش في الامتحان هيفضل في تالتة ثانوي 20 سنة الدولة مش هتطلع حد غير مؤهل".

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