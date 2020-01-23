رانيا يوسف: هذه حقيقة تلقيح ابنتي بالخطأ

23 يناير 2020 - 09:44 ص

بعد الضجة التي أثيرت الفترة الأخيرة، كشفت الفنانة رانيا يوسف عن حقيقة تصريحها حول فكرة مسلسلها الجديد "الآنسة فرح" الذى يناقش قضية تلقيح الفتاة بالخطأ.





وأثارت يوسف الجدل حول هذا الأمر، حيث تردد أنها من الوارد أن يحدث هذا الموقف فى مصر وأنه يمكن أن تتعرض له الفتيات.



وقالت يوسف خلال لقاء تلفزيوني إن كل ما أثير حول تصريحي فى برنامج الإعلامية لميس الحديدى غير صحيح، وقلت نصا إن هذه الواقعة لم تحدث فى مصر.





وأضافت رانيا يوسف أنه تم توجيه سؤال لى ماذا لو حصل ذلك لبنت من بناتك فكان ردى "ده صعب حدوثه فى مصر، ولكن إذا حدث سأقف بجوارها وهنقذها بأي شكل من الأشكال".