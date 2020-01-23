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أحمد موسى: ساعات وفضيحة للإخوان

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الإخوان

صدى البلد

أحمد موسى

هشام قنديل

وعد الإعلامي أحمد موسى، مشاهديه بعرض فضيحة مدوية تهز قيادات جماعة الإخوان في حلقة برنامجه "على مسئوليتي" السبت المقبل، بحسب قوله".

وقال الإعلامي موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الإخوان سرقوا أموال الدولة المصرية، وهشام قنديل أعطى قيادات الإخوان مكافآت وسرقوا أموال الدولة.

وتابع: "غالبية العمليات الإرهابية التي تنفذها جماعة الإخوان الإرهابية تكون في أعياد ومناسبات وطنية في مصر، معقبا: "كلها ساعات وهنفضحكم".

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