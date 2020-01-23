» الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لـ"مازيمبى"

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الزمالك

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مازيمبي

كارتيرون

يختتم فريق الزمالك تدريباته صباح اليوم على ملعب النادى، ثم يدخل الفريق الأبيض معسكرا مغلقا عقب انتهاء المران استعدادا لمواجهة مازيمبى الكونغولى.

ويستضيف الزمالك فريق مازيمبى الكونغولى فى التاسعة مساء غد الجمعة فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها باستاد السلام بحضور جماهيرى.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، بينما يحل فريق مازيمبى فى المركز الأول برصيد 10 نقاط، ويأتى فريق أول أغسطس الأنجولى فى المركز الثالث لمجموعته برصيد نقطتين، وزيسكو الزامبى فى المركز الرابع برصيد نقطتين.


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