» هل تزوج كاظم الساهر من هذه الفنانة؟

بعد حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشار صورة مع بعضهما في إحدى المناسبات في برشلونة بإسبانيا، كشفت الممثلة المصرية منى ممدوح حقيقة زواجها من الفنان العراقي كاظم الساهر



ونشرت منى عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة المتداولة لها مع الساهر، وعلّقت: “لا تعليق”، لتنفي حقيقة هذه الأخبار جملة وتفصيلا.

كان الفنان العراقي قد أعلن في إحدى الحفلات وأمام جمهوره خطوبته رسمياً على فتاة تونسية تدعى سارة في عام 2018، مؤكدا أن الأمر لم يتعد الخطوبة وأنه لم يتزوج بعد، وفي حالة الزواج سيعلن ذلك.

