مفاجأة صادمة في محاكمة ترامب

23 يناير 2020 - 10:59 ص

كشف استطلاع جديد للرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية، زيادة نسبة مؤيدي عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه، على عدد الرافضين لعزله.

وأظهر الاستطلاع أجرته وكالة "رويترز" للأنباء وشركة "إبسوس"، أن 44% من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون عزل ترامب، بينما دعا 31% إلى ضرورة سحب الاتهامات الموجهة إليه.

وقال ثلثا المشاركين إنهم سيتابعون محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ

وأجرى الاستطلاع في الفترة 17 – 22 يناير الحالي في جميع أراضي الولايات المتحدة.

يذكر أن محاكمة الرئيس دونالد ترامب، بدأت رسميا في مجلس الشيوخ أمس الأول الثلاثاء، في استخدام نادر للآلية الدستورية للإطاحة بالرئيس.

ودعا الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، إلى عزل ترامب من منصبه بسبب "ممارسته الضغوط على أوكرانيا" للتحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، منافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن ثم "عرقلة التحقيق في الفضيحة".

ووفقا لإجراءات العزل القانونية، فإن العملية التي تنتظم في مجلس الشيوخ تعد محاكمة، يحمل فيها أعضاؤه صفة المحلفين، أما النواب، فيتحدثون بصفتهم جهة الادعاء.