» لحظة وصول السيسي لأكاديمية الشرطة للاحتفال بعيدهم الـ68

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السيسي

إكسترا نيوز

عيد الشرطة

مدبولى

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أكاديمية الشرطة، للاحتفال بالعيد الـ68 للشرطة.

يحضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة.

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