الموعد والقنوات الناقلة ليفربول وولفرهامبتون

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يواجه فريق ليفربول الإنجليزي، نظيره وولفرهامبتون فى العاشرة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتذاع على beIN SPORTS HD 2.

يدخل ليفربول المباراة متصدرا للدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، ويبحث عن مواصلة سلسلة انتصاراته، منتشيًا بفوزه الأخير على مانشستر يونايتد.

ويرغب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في الحفاظ على فارق النقاط بينه وبين أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، حتى يتم حسم الدوري بشكل رسمي لصالح الريدز.


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