تفاصيل جديدة في قضية "قتيل" فيلا نانسي عجرم

23 يناير 2020 - 11:20 ص

في تطور جديد للقضية التي شغلت الرأي العام مؤخرا، يمثل الدكتور فادى الهاشم زوج الفنانة نانسى عجرم إلى التحقيق اليوم لسماع أقواله فى قضية قتيل فيلته التى اقتحمها منذ عدة أسابيع.

ويأتى مثول فادى الهاشم للتحقيق بعد توجيه القاضية غادة عون له تهمة القتل العمد معطوفة على مادة تنص على البراءة فى حالة ثبوت الدفاع عن النفس.







يذكر أن القضية شغلت الرأي العام، خاصة بعد الاتهامات التي وجهتها أسرة القتيل بالقتل العمد وأنه كان يعمل في فيلا الفنانة وكذلك إطلاق النار عليه بـ 16 طلقة رصاص والذي فتح الجدل عن وجود نية للانتقام.







