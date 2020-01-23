» الكويت.. يرمي زوجته من البلكونة بعد مشاجرة عنيفة

23 يناير 2020 - 12:14 م

شهدت الكويت، مشاجرة عنيفة، بين زوجين من الجنسية الأردنية، انتهت برمي الزوجة من شرفة منزل مسكنهما.



وحسب صحيفة الراي الكويتية، شهد منزل الزوجين الكائن في الدور الثاني في إحدى بنايات منطقة ”الفنطاس“ محاولة قتل مروعة بحق الزوجة على يد زوجها الذي لاذ بعدها بالفرار.







وحسب الصحيفة ذاتها، فإن المسعفين ورجال الأمن ولدى وصولهم إلى البناية محل البلاغ وجدوا الزوجة في الفناء وتعاني من كسور نتيجة سقوطها من الدور الثاني وارتطامها بالأرض.





