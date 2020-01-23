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هل رغبة المتوفاة فى الحج عن ولدها تعتبر وصية؟.. الإفتاء تجيب

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دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

إيمان هاني

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الحج

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الإفتاء

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها جاء نصه: "هل رغبة المتوفاة فى الحج عن ولدها تعتبر وصية؟".

وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك علي السائل، قائلة: "لا تعتبر رغبة المتوفاة فى الحج عن ولدها وصية".

وأضافت الدار ، أنه لا يجوز أن تُؤخذ هذه الأموال لأداء فريضة الحج لمجرد أنها كانت ترغب في أن تحج عنه فى عامها المقبل من غير أن توصى بذلك".

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