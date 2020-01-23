أمير سعودي: هذا الأمر أصبح طي النسيان وصمت القبور

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أخبار السعودية

الطائرة الاوكرانية

الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد

أبدى الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد استغرابه من "صمت" أوروبا على إسقاط إيران طائرة الركاب الأوكرانية التي قتل فيها 176 شخصا، بينهم أوروبيون.

وكانت كندا فقدت في مأساة طائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطتها دفاعات الحرس الثوري الإيراني في 8 يناير الجاري بالخطأ قرب طهران، 57 مواطنا، إضافة إلى 29 آخرين يحملون إقامة دائمة على أراضيها، فيما فقدت السويد 10 أشخاص، وألمانيا 3، وبريطانيا نفس العدد.
ولفت الأمير السعودي في تغريدة له إلى أن إيران اعترفت بإسقاط الطائرة (التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية)، ووصف بن مساعد هذا الحادث المأساوي بأنه "أصبح في طي النسيان وصمت القبور"، مشيرا كذلك إلى أنه لم ير أو يسمع من يتحدث عنه.



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