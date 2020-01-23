حمدى فتحى يبدأ المرحلة الثانية من برنامجه العلاجي بألمانيا

23 يناير 2020 - 01:21 م

بدأ حمدي فتحي لاعب فريق الأهلي، المرحلة الثانية في برنامجه العلاجي في ألمانيا، تحت إشراف الطبيب الألماني هيرمان ماير، الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة.

ومن المقرر أن يخضع حمدي فتحي خلال هذه المرحلة لبرنامج علاج طبيعي، قبل أن يبدأ في تنفيذ بعض الفقرات التأهيلية أثناء فترة وجوده في ألمانيا التي تستمر لمدة شهر، وذلك وفق البرنامج الذي حدده الطبيب المعالج «ماير» الذي نصح بضرورة حصول اللاعب على راحة تامة بعد خياطة غضروف الركبة.

وحرص خالد محمود، طبيب الفريق على التواصل مع حمدي فتحي والطبيب الألماني هيرمان ماير للاطمئنان على اللاعب.